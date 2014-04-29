埃及对683名穆兄会成员及支持者判处死刑

路透埃及明亚省4月28日（记者Yasmine Saleh） -周一，埃及一法院判处埃及穆斯林兄弟会成员及支持者共683人死刑。埃及将于下月举行大选，政府加紧打击穆兄会活动可能引起抗议和政治暴乱。

穆兄会在伦敦发表了一份声明，称该判决“令人恐惧”，并称将“继续使用一切和平手段结束（埃及的）军事统治”。

一个包括穆兄会成员在内的伊斯兰联盟号召埃及人周三走上开罗街头游行，抗议这一死刑判决。

穆兄会最高领导人穆罕默德·巴迪亚此次也在死刑人员名单内，这必将激怒穆兄会成员。

判决确认数小时后，巴迪亚在开罗的另一个法庭受审。

参加审讯的律师OsamaMursi引述巴迪亚的话说：“即便他们对我执行一千次死刑，我也决不从正确的道路上退缩。”这番话被埃及前总统穆尔西的儿子OsamaMursi发布在其Facebook主页上。

美国和联合国都对该判决发出警告。

美国白宫表示对此判决“深感不安”。国务卿克里的发言人称，克里将在周二与埃及外长的会谈中表达美国对这一判决的担忧。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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