独家：埃及穆斯林兄弟会总统候选人称苏莱曼参选总统是“侮辱”革命

路透开罗4月8日电（记者 Marwa Awad/AbdelRahman Youssef）---埃及穆斯林兄弟会的总统候选人沙特尔（Khairat al-Shater）称，穆巴拉克的副手、原情报负责人苏莱曼（Omar Suleiman）参加总统选举是对埃及革命的一种侮辱，若他顺利当选，将会在埃及引发第二次革命。

这是沙特尔3月31日被穆斯林兄弟会推举为总统候选人以来首次公开发表言论。他在言论中淡化外界对强大的穆斯林兄弟会与军方首脑冲突的担忧。去年穆巴拉克下台後，军方首脑一直在掌管埃及。

但他也警告称，穆斯林兄弟会不会支持政府向国际货币基金组织（IMF）申请32亿美元紧急贷款，除非贷款条款调整或政府下台并组建新的监督机构监督资金使用情况。

在周日接受路透采访时，这位61岁的百万富翁对苏莱曼参加总统竞选的决定予以谴责。穆巴拉克在下台前夕任命苏莱曼为副总统。

沙特尔在穆巴拉克当政时期曾在监狱度过12年。他说：“我认为他（苏莱曼）的参选是对革命和埃及人民的一种侮辱。苏莱曼曾经犯下严重错误，他只有通过舞弊才能赢得选举，要是真的出现这种情况，那麽将会再次爆发革命。”

沙特尔为参加总统选举已经辞去穆斯林兄弟会副主席的职务，他说作此决定的原因是，担心军方支持的政府无法同穆斯林兄弟会主导的议会合作。

但他表示，必须避免与保障国家安全的军方出现冲突。

他说：“即使与处理过渡时期事务的军事委员会出现纠纷，也必须在不导致与军方发生真正冲突的前提下解决纠纷。事实上，我们必须致力於加强和发展军队。”

沙特尔表示，如果他当选总统，会以伊斯兰教义为基础，寻求改革政府机构和社会。“我们的首要目标是以伊斯兰的基本原则为基础来取得进步。”

埃及军方任命的政府於今年1月开始与IMF谈判申请贷款，以避免该国陷入国际收支危机。

“我们对他们（政府）表示，你们有两个选择：其一是推迟贷款，在没有我们的批准下用其他方式应对；要麽就加快组建政府，”沙特尔说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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