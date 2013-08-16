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时事要闻 | 2013年 8月 16日 星期五 09:46 BJT

埃及穆兄会号召周五举行大规模游行

路透开罗8月16日 - 埃及穆斯林兄弟会号召周五举行“百万人愤怒大游行”，以抗议安全部队对抗议者的暴力镇压。

此前，埃及安全部队对抗议者营地进行清场，双方爆发冲突，导致数百人丧生。

“逝者令我们倍感伤痛，但政变者的最新罪行更坚定了我们消灭他们的决心，”穆斯林兄弟会周五发表声明称。

穆斯林兄弟会指责军方上月推翻民选总统穆尔西是政变行为。而支持军方的自由人士和青年活动人士则将军方举动视为对民意的积极回应。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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