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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 22日 星期四 11:18 BJT

埃及促成巴以停火

以色列和哈马斯周三同意埃及提出的停火协议，终止已持续八天的冲突，冲突已导致162名巴勒斯坦人和5名以色列人丧生。停火时间是周三1900 GMT，此前双方还在激战。图为加沙一处市场。路透

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