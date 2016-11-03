埃及央行上调指标利率300个基点 并实施浮动汇率

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透开罗11月3日 - 埃及央行周四实施浮动汇率，埃及镑兑美元指导汇率设定在13，较先前贬值32.3%，并加息300个基点，以平衡外汇市场。该国外汇市场之前几周一直动荡。
自3月以来，埃及镑兑美元被设定在8.8，但最近几个月，由于该国美元短缺，导致该货币对面临巨大的下行压力。
埃及镑兑美元本周稍早在黑市迅速跌至18，促使进口商停止购买，随着汇率在周三稍晚升至13，给央行创造了一个让埃及镑贬值的难得机会。
埃及央行周四稍早意外宣布这一决定，称在让埃及镑自由浮动方面，央行比银行人士预想的更进了一步。
“埃及央行特此宣布决定立即实施浮动汇率制，以消除国内外汇市场可能出现的任何扭曲，”该央行在一份声明中说。
“此举将允许市场供需有效运转，以便打造可靠且可长可久的外币供应。”
埃及银行业人士对路透表示，已经收到通知，埃及央行将把埃及镑兑美元的最初指导汇率设定在13，银行起初会被允许在新汇率上下10%的范围内买卖，直至当地时间1300(1100 GMT)进行外汇特别标售。
根据周四早些时候送至银行、并由路透看到的埃及央行的一份备忘录，标售结果宣布后，上述10%的范围会被取消。
埃及央行称，新的汇率不具有约束性，将充当“推进市场发展的软性指引”。
尚不清楚周四进行的外汇特别标售的规模。
埃及央行还在声明中称，将取消进口优先清单，还会允许银行在包括周末在内的每天晚上的9点前，进行仅限外汇交易和转账的操作。(完)
(编译 汪红英/侯雪苹；审校 张明钧)
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