习近平访埃期间中埃签署多项投资与援助协议

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路透开罗1月21日 （记者 Lin Noueihed/Ali Abdelaty） - 中国国家主席习近平访问埃及期间，中埃签署了数以十亿美元计的投资与援助协议，中国并表示支持埃及维护稳定的努力。

习近平周三抵达埃及，这是他中东之行的第二站。

习近平在与埃及总统塞西会谈时称赞了埃及加强经济的努力。

“中方支持埃及维护稳定、发展经济、改善民生的努力，支持埃及在国际和地区事务中发挥更大作用，”习近平在开罗会见塞西时表示。

中埃两国官员在开罗签署了21项协议，这表明两国进入政治与经济关系更紧密的的新时代。

协议涵盖诸多开发与基础设施投资，包括去年宣布的埃及新行政首都第一期项目、中国向埃及央行提供10亿美元贷款以及向埃及国有银行--埃及国民银行提供7亿美元贷款。

塞西早些时候在联合新闻发布会上表示，中埃经济与军事合作发展迅速，达到了前所未有的水平。

“我们探讨了有必要在多个双边与国际领域加强共同努力，以应对恐怖主义与极端主义威胁，”塞西说道。

习近平在联合新闻发布会上表示，目前有32家中国企业在苏伊士运河经济区运作，投资额超4亿美元，中埃苏伊士经贸合作区二期将引进100多家企业，投资额增至25亿美元。

习近平称，中埃正计划在电力、基础设施和运输领域投资15个项目，投资总额或达150亿美元。

中国向埃及央行提供10亿美元贷款或可帮助增加埃及的外汇储备，而长期投资或可帮助埃及创造急需的就业。(完)