埃及贝都因族人劫持中国工人--消息

路透埃及伊斯梅利亚1月31日电---埃及贝都因部落消息人士称，其西奈地区族人周二劫持25名水泥厂工人，其中多数是中国人，以此要求当局释放该部落族人。

一名不愿透露姓名的贝都因人称：“除非我们的要求得到满足，西奈的子孙被释放，否则我们不会释放中国人。”

工人们是在前往西奈一家水泥厂途中被绑架。消息人士称，人质目前被关在一个帐篷内，附近一条道路被贝都因人封锁，借此向当局施压。

贝都因人称，埃及调查西奈红海度假胜地塔巴爆炸案时，於2004年之2006年逮捕了一些贝都因族人，当时塔巴爆炸案造成31人死亡。

一名来自埃及安全部队的消息人士称，安全官员目前正与贝都因人交涉，以便解救中国工人。

西奈当地居民称，他们被埃及政府忽略，为表达不满，他们袭击警署、封锁通往城镇、村庄和工厂的道路。

一年前，埃及总统穆巴拉克被推翻下台，这一偏远沙漠地区逐渐陷入无政府状态，安全得不到保证。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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