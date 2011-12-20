埃及冲突进入第四天 美国呼吁尊重人权

埃及开罗安全部队与反对军方统治的示威者冲突周一进入第四天，美国对此表示关切，敦促埃及军方尊重人权。医护人员称，自上周五以来，冲突造成的死亡人数已增至13人。数百人在冲突中受伤，还有多人被捕。警察和士兵使用警棍和催泪弹，连夜将丢掷石块的示威者驱赶出解放广场。路透