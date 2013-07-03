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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 3日 星期三 10:43 BJT

埃及军方为后穆尔西时代做准备 穆尔西不让步

军方消息人士周二对路透称，埃及军方有推开总统穆尔西和暂停宪法的计划，此前军方向总统发出了最后通牒。穆尔西周三则誓言继续掌权。数万名穆斯林兄弟会的支持者走上街头，不过与几十万反政府抗议者相比，穆尔西的支持者人数相形见绌。图为开罗解放广场上的反政府抗议。路透

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