埃及军方为后穆尔西时代做准备 穆尔西不让步

军方消息人士周二对路透称，埃及军方有推开总统穆尔西和暂停宪法的计划，此前军方向总统发出了最后通牒。穆尔西周三则誓言继续掌权。数万名穆斯林兄弟会的支持者走上街头，不过与几十万反政府抗议者相比，穆尔西的支持者人数相形见绌。图为开罗解放广场上的反政府抗议。路透