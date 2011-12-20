埃及冲突进入第四天 美国呼吁尊重人权

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透开罗12月19日电（记者 Marwa Awad/Edmund Blair）---埃及开罗安全部队与反对军方统治的示威者冲突周一进入第四天，美国对此表示关切，敦促埃及军方尊重人权。
医护人员称，自上周五以来，冲突造成的死亡人数已增至13人。数百人在冲突中受伤，还有多人被捕。
警察和士兵使用警棍和催泪弹，连夜将丢掷石块的示威者驱赶出解放广场（Tahrir Square）。解放广场是2月推翻穆巴拉克统治的反抗运动中心。
安全部队从通往国会大楼、内阁办公室和内政部的街道撤离以後，又有数百名示威者于早晨返回广场。
联合国秘书长潘基文谴责埃及当局对示威活动"过度"使用武力，示威活动已经导致埃及民众与军方冲突加剧，也令埃及数十年来的首次自由选举蒙上阴影。
针对埃及对示威者的暴力镇压，人权组织大赦国际（Amnesty International）呼吁，武器供应商应停止向该国军方和安全部队提供小型武器和弹药。
美国国务卿希拉里称，她对埃及暴力冲突"深表关切"，并敦促安全部队"尊重和保护所有埃及人民的普世权利"。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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