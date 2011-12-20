埃及冲突进入第四天 美国呼吁尊重人权

路透开罗12月19日电（记者 Marwa Awad/Edmund Blair）---埃及开罗安全部队与反对军方统治的示威者冲突周一进入第四天，美国对此表示关切，敦促埃及军方尊重人权。

医护人员称，自上周五以来，冲突造成的死亡人数已增至13人。数百人在冲突中受伤，还有多人被捕。

警察和士兵使用警棍和催泪弹，连夜将丢掷石块的示威者驱赶出解放广场（Tahrir Square）。解放广场是2月推翻穆巴拉克统治的反抗运动中心。

安全部队从通往国会大楼、内阁办公室和内政部的街道撤离以後，又有数百名示威者于早晨返回广场。

联合国秘书长潘基文谴责埃及当局对示威活动"过度"使用武力，示威活动已经导致埃及民众与军方冲突加剧，也令埃及数十年来的首次自由选举蒙上阴影。

针对埃及对示威者的暴力镇压，人权组织大赦国际（Amnesty International）呼吁，武器供应商应停止向该国军方和安全部队提供小型武器和弹药。

美国国务卿希拉里称，她对埃及暴力冲突"深表关切"，并敦促安全部队"尊重和保护所有埃及人民的普世权利"。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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