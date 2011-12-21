埃及开罗爆发激烈冲突 希拉里发表强烈谴责

路透开罗12月20日电（记者 Shaimaa Fayed/Marwa Awad）---埃及军警周二开火并投掷催泪弹，试图赶走开罗解放广场（Tahrir Square）的示威者。冲突进入第五天，已有13人丧生，美国国务卿希拉里对此表示强烈谴责。

希拉里谴责冲突中某些事件"尤其令人震惊"，比如有照片显示，一位女性示威者被两名埃及士兵拖倒在地，致内衣露出，并被施以拳脚。

希拉里周一在乔治城大学发表演讲时称："女性示威者曾遭围攻并受到可怕的虐待，新闻记者也曾遭遇性侵犯。现在又有女性在街上被攻击、凌辱和殴打。"

"这是对埃及女性系统性的贬损，使革命蒙羞，是国家及其统一的耻辱，不是一个伟大的民族应有的行为……"

"就在短短的几个月前，同样的街区，为了革命而冒生命风险的女性，也曾遭遇羞辱和殴打。"

夜里冲突过後，要求立即结束军政府统治的数百示威者，于黎明时分又与安全部队发生冲突，广场枪声响起。

随後数以千计的女性示威者在广场游行，谴责攻击女性示威者的行为，但夜幕降临後，广场又恢复平静。

埃及军事委员会成员艾玛拉（Adel Emara）周一称，女性示威者所受攻击是一起独立事件，目前此事正被调查。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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