中国强烈谴责“伊斯兰国”杀害中国人质 称一定要将犯罪分子绳之以法（更新版）

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路透北京11月19日 - 中国外交部周四称，中国政府强烈谴责“伊斯兰国”极端组织杀害中国人质的暴行，一定要将犯罪分子绳之以法。

“伊斯兰国”周三宣称处决了两名人质，一名挪威人，一名中国人。“伊斯兰国”在线英文杂志Dabiq刊登了似乎是死者的照片，标题写着“处决”。这是迄今已知的首个遭“伊斯兰国”绑架并杀害的中国人。

“伊斯兰国”未透露这两名人质被处决的方式、时间和地点等细节。

中国外交部发言人洪磊就此事发表谈话，称中国公民樊京辉被“伊斯兰国”极端组织绑架并残忍杀害。中国外交部9月时称，“伊斯兰国”组织绑架的人员中有一人与一名在国外失踪的中国公民特征相符。

洪磊称，樊京辉被绑架后，中国政府有关部门第一时间启动应急机制，想方设法开展营救工作。但恐怖组织无视人类良知和道德底线，仍然采取惨无人道的暴力行径。中国政府对这一泯灭人性的暴行予以强烈谴责，一定要将犯罪分子绳之以法。

洪磊称，恐怖主义是人类的公敌，中国政府坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决打击任何挑战人类文明底线的暴恐犯罪活动。中方将继续同国际社会加强反恐合作，维护世界和平与安宁。

尚不清楚樊京辉为何前往中东地区。（完）