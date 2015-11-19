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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 11:02 BJT

中国强烈谴责“伊斯兰国”杀害中国人质 称一定要将犯罪分子绳之以法

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月19日 - 中国外交部周四称，中国政府强烈谴责“伊斯兰国”极端组织杀害中国人质的暴行，一定要将犯罪分子绳之以法。

中国外交部的声明确认受害者名为樊京辉。

外交部发言人洪磊称，樊京辉被绑架后，中国政府有关部门第一时间启动应急机制，想方设法开展营救工作。但恐怖组织无视人类良知和道德底线，仍然采取惨无人道的暴力行径。中国政府对这一泯灭人性的暴行予以强烈谴责，一定要将犯罪分子绳之以法。(完)

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