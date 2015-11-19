中国强烈谴责“伊斯兰国”杀害中国人质 称一定要将犯罪分子绳之以法

外交部发言人洪磊称，樊京辉被绑架后，中国政府有关部门第一时间启动应急机制，想方设法开展营救工作。但恐怖组织无视人类良知和道德底线，仍然采取惨无人道的暴力行径。中国政府对这一泯灭人性的暴行予以强烈谴责，一定要将犯罪分子绳之以法。(完)