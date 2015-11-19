中国强烈谴责“伊斯兰国”杀害中国人质 称一定要将犯罪分子绳之以法

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月19日 - 中国外交部周四称，中国政府强烈谴责“伊斯兰国”极端组织杀害中国人质的暴行，一定要将犯罪分子绳之以法。
中国外交部的声明确认受害者名为樊京辉。
外交部发言人洪磊称，樊京辉被绑架后，中国政府有关部门第一时间启动应急机制，想方设法开展营救工作。但恐怖组织无视人类良知和道德底线，仍然采取惨无人道的暴力行径。中国政府对这一泯灭人性的暴行予以强烈谴责，一定要将犯罪分子绳之以法。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”