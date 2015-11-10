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时事要闻 | 2015年 11月 10日 星期二 08:29 BJT

俄埃未接受FBI协助调查俄客机空难事件提议--美消息人士

路透华盛顿11月9日 - 美国政府消息人士称，俄罗斯和埃及均未接受美国联邦调查局（FBI）提出的协助他们调查俄罗斯客机空难事件的提议。

FBI的一位发言人称，FBI已表示愿向俄罗斯和埃及提供“司法鉴定援助”及其它未具体说明的服务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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