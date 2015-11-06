德国敦促旅客避开埃及西奈半岛

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林11月5日 - 德国外交部周四敦促前往埃及的旅客避开西奈半岛，且鉴于一些航空公司暂停飞往沙姆沙伊赫的航班，敦促受影响的旅客与旅游公司或航空公司联系。
德国外交部在更新后的埃及旅游建议中仍维持“部分旅游警告”，并称俄罗斯客机的失事原因仍然不明。德外交部称，德国专家已参与调查。
德国外交部之后更新了网站内容，称沙姆沙伊赫的安全体系正在接受检查。
英国周四称，很可能是“伊斯兰国”在埃及的一个下属组织实施了疑似炸弹袭击，导致俄客机在埃及坠毁。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。