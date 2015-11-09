独家：调查人员“90%确定”俄坠毁客机遭到炸弹攻击

路透开罗11月8日（记者 Ahmed Mohamed Hassan/Michael Georgy） - 俄罗斯客机空难调查组的一位成员周日对路透称，调查人员“90%确定”驾驶舱记录仪最后一秒记录的声响是炸弹引发的爆炸声。

八天前，这架空客A321飞机从埃及旅游胜地沙姆沙伊赫起飞23分钟后坠毁，机上224人全部遇难。与埃及安全部队在西奈作战的“伊斯兰国”武装分子宣称为飞机坠毁负责。

“到目前为止，对黑匣子录下的该声响的分析及指示显示，这是一颗炸弹，”这位埃及调查组的成员称。“我们90%确定这是一颗炸弹。”由于事关敏感性，该调查人员要求匿名。

该空难调查组负责人Ayman al-Muqaddam周六称，飞机似乎是在空中解体，当时飞机以自动驾驶状态飞行。他还称，现阶段不能断定飞机坠毁的原因。

上述调查人员被问及剩余10%的可能性时拒绝加以详述。Muqaddam周六称其他可能性包括燃料爆炸、飞机金属疲劳、锂电池过热等。（完）