“伊斯兰国”可能在俄失事客机安放了炸弹 导致坠机--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约/伦敦/开罗11月4日（记者 Mark Hosenball/William James/Ahmed Mohamed Hassan） - 美国和欧洲安全部门消息人士周三称，目前有证据显示，可能是“伊斯兰国”安放炸弹导致了上周末俄罗斯客机在埃及西奈半岛坠毁。
“伊斯兰国”周三再次声明对俄客机失事负责，并表示最终将告诉全世界他们是如何实施了这次攻击。
俄罗斯这架空客A321M型客机上周六从埃及沙姆沙伊赫机场起飞后不久坠毁在西奈半岛，机上224人全部遇难。
美国和欧洲安全部门消息人士强调称，他们对客机坠毁原因还没有得出最终结论。
英国周三称，可能是爆炸装置导致了这起坠机事件，但未提到任何可能应对此负责的团体。
在英国首相卡梅伦主持的内阁危机应对委员会会议后，英国外交大臣哈蒙德表示：“我们已经得出结论：很可能是安放在飞机上的爆炸装置导致了飞机坠毁。”
上周六“伊斯兰国”就宣称对客机失事负责，但埃及当局未予理会。
“相信这是一起爆炸事件，但是何种爆炸还不清楚。正尝试对坠机现场沙土进行检验，以确定是否炸弹爆炸，”接近客机黑匣子调查团队的埃及消息人士称。
“正在坠机现场进行司法勘查，这将有助于确定事故原因，看是否会发现爆炸物的痕迹。”（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”