“伊斯兰国”可能在俄失事客机安放了炸弹 导致坠机--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约/伦敦/开罗11月4日（记者 Mark Hosenball/William James/Ahmed Mohamed Hassan） - 美国和欧洲安全部门消息人士周三称，目前有证据显示，可能是“伊斯兰国”安放炸弹导致了上周末俄罗斯客机在埃及西奈半岛坠毁。

“伊斯兰国”周三再次声明对俄客机失事负责，并表示最终将告诉全世界他们是如何实施了这次攻击。

俄罗斯这架空客A321M型客机上周六从埃及沙姆沙伊赫机场起飞后不久坠毁在西奈半岛，机上224人全部遇难。

美国和欧洲安全部门消息人士强调称，他们对客机坠毁原因还没有得出最终结论。

英国周三称，可能是爆炸装置导致了这起坠机事件，但未提到任何可能应对此负责的团体。

在英国首相卡梅伦主持的内阁危机应对委员会会议后，英国外交大臣哈蒙德表示：“我们已经得出结论：很可能是安放在飞机上的爆炸装置导致了飞机坠毁。”

上周六“伊斯兰国”就宣称对客机失事负责，但埃及当局未予理会。

“相信这是一起爆炸事件，但是何种爆炸还不清楚。正尝试对坠机现场沙土进行检验，以确定是否炸弹爆炸，”接近客机黑匣子调查团队的埃及消息人士称。

“正在坠机现场进行司法勘查，这将有助于确定事故原因，看是否会发现爆炸物的痕迹。”（完）