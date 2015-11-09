重发-《独家新闻》调查人员“90%确定”俄坠毁客机遭到炸弹攻击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(重发修正电头日期)
路透开罗11月8日 - 俄罗斯客机空难调查组的一位成员周日对路透称，调查人员“90%确定”驾驶舱记录仪最后一秒记录的声响是炸弹引发的爆炸声。
八天前，这架空客A321飞机从埃及旅游胜地沙姆沙伊赫起飞23分钟后坠毁，机上224人全部遇难。与埃及安全部队在西奈作战的“伊斯兰国”武装分子宣称为飞机坠毁负责。
“到目前为止，对黑匣子录下的该声响的分析及指示显示，这是一颗炸弹，”这位埃及调查组的成员称。“我们90%确定这是一颗炸弹。”由于事关敏感性，该调查人员要求匿名。
该空难调查组负责人Ayman al-Muqaddam周六称，飞机似乎是在空中解体，当时飞机以自动驾驶状态飞行。他还称，现阶段不能断定飞机坠毁的原因。
上述调查人员被问及剩余10%的可能性时拒绝加以详述。Muqaddam周六称其他可能性包括燃料爆炸、飞机金属疲劳、锂电池过热等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”