美国消息人士称俄官员认为是炸弹导致了俄客机坠毁

路透华盛顿11月9日 （记者 Jonathan Landay/Mark Hosenball） - 美国消息人士周一称，美国情报机构截获的俄罗斯通讯信息显示，俄罗斯认为俄客机在埃及坠毁是因炸弹导致。

该消息人士称，此次截获的信息加上其他证据，都让美国官员怀疑是有爆炸装置安放在了这架俄客机上，而后在飞机从沙姆沙伊赫起飞不久发生了爆炸。

埃及和俄罗斯尚未正式宣布坠机事故原因，两国均称美国和英国有关坠机可能是炸弹导致的说法为时过早。坠机事故发生后，多家外国航空公司取消了前往埃及红海度假胜地的航班。

而在坠机发生数天后，美国和英国政府消息人士均暗示，截获的通讯信息表明是炸弹导致了坠机。

美国政府一名消息人士周一称，美国联邦调查局（FBI）表示愿意协助调查坠机事故，但俄罗斯和埃及均未接受。

FBI发言人坎贝尔（Joshua Campbell）称，FBI已表示愿向俄罗斯和埃及提供司法协助以及其他服务。

英国外交大臣哈蒙德周一对CNN表示，“有可能是飞机上的爆炸装置（导致坠机）”，且“伊斯兰国”很有可能参与了此事。

他指出，只有通过分析残骸，才能判断是否炸弹导致了坠机。而若确定是炸弹导致了事故，应该调查是否“伊斯兰国”叙利亚总部指导实施了袭击，以及是否受“伊斯兰国”宣传蛊惑的人实施了袭击。（完）