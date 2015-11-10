美国消息人士称俄官员认为是炸弹导致了俄客机坠毁

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月9日 （记者 Jonathan Landay/Mark Hosenball） - 美国消息人士周一称，美国情报机构截获的俄罗斯通讯信息显示，俄罗斯认为俄客机在埃及坠毁是因炸弹导致。
该消息人士称，此次截获的信息加上其他证据，都让美国官员怀疑是有爆炸装置安放在了这架俄客机上，而后在飞机从沙姆沙伊赫起飞不久发生了爆炸。
埃及和俄罗斯尚未正式宣布坠机事故原因，两国均称美国和英国有关坠机可能是炸弹导致的说法为时过早。坠机事故发生后，多家外国航空公司取消了前往埃及红海度假胜地的航班。
而在坠机发生数天后，美国和英国政府消息人士均暗示，截获的通讯信息表明是炸弹导致了坠机。
美国政府一名消息人士周一称，美国联邦调查局（FBI）表示愿意协助调查坠机事故，但俄罗斯和埃及均未接受。
FBI发言人坎贝尔（Joshua Campbell）称，FBI已表示愿向俄罗斯和埃及提供司法协助以及其他服务。
英国外交大臣哈蒙德周一对CNN表示，“有可能是飞机上的爆炸装置（导致坠机）”，且“伊斯兰国”很有可能参与了此事。
他指出，只有通过分析残骸，才能判断是否炸弹导致了坠机。而若确定是炸弹导致了事故，应该调查是否“伊斯兰国”叙利亚总部指导实施了袭击，以及是否受“伊斯兰国”宣传蛊惑的人实施了袭击。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。