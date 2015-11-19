“伊斯兰国”发布易拉罐炸弹照片 称用其炸毁了俄客机

路透开罗11月18日（记者 Ahmed Aboulenein/Lin Noueihed） - “伊斯兰国”英语杂志《Dabiq》周三发布了一张“怡泉”（Schweppes）饮料易拉罐的照片，声称用此制作了炸毁俄客机的简易炸弹。

照片背景为蓝色，上面显示了一个Schweppes Gold汽水的易拉罐，还有似乎为引爆装置和开关的物体。这三个简单的组件若是真的，则可能引起全球航空安全官员的关注。

“四分五裂的东西方十字军怯懦地轰炸哈利发国的穆斯林时，以为他们在他们的飞机上是安全的。”《Dabiq》指的是俄罗斯和西方国家。“那么就对那些认为机舱内是安全的人实施报复。”

西方国家政府表示，俄客机可能是被炸弹炸毁的，俄罗斯周二证实得出了同样结论。不过，埃及政府表示，他们仍未找到犯罪行为的证据。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）周三称，美国政府不便证实该杂志说法的“真实性”。

“我们认为恐怖活动可能是原因。”他指的是俄客机空难事件。

该发言人还称，美国没有理由对该组织宣称为这起事件负责表示怀疑。（完）