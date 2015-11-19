“伊斯兰国”发布易拉罐炸弹照片 称用其炸毁了俄客机

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透开罗11月18日（记者 Ahmed Aboulenein/Lin Noueihed） - “伊斯兰国”英语杂志《Dabiq》周三发布了一张“怡泉”（Schweppes）饮料易拉罐的照片，声称用此制作了炸毁俄客机的简易炸弹。
照片背景为蓝色，上面显示了一个Schweppes Gold汽水的易拉罐，还有似乎为引爆装置和开关的物体。这三个简单的组件若是真的，则可能引起全球航空安全官员的关注。
“四分五裂的东西方十字军怯懦地轰炸哈利发国的穆斯林时，以为他们在他们的飞机上是安全的。”《Dabiq》指的是俄罗斯和西方国家。“那么就对那些认为机舱内是安全的人实施报复。”
西方国家政府表示，俄客机可能是被炸弹炸毁的，俄罗斯周二证实得出了同样结论。不过，埃及政府表示，他们仍未找到犯罪行为的证据。
美国国务院发言人柯比（John Kirby）周三称，美国政府不便证实该杂志说法的“真实性”。
“我们认为恐怖活动可能是原因。”他指的是俄客机空难事件。
该发言人还称，美国没有理由对该组织宣称为这起事件负责表示怀疑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。