坠毁俄罗斯班机所属航空公司排除机械故障或人为失误

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透11月2日 - 旗下客机在埃及坠毁的俄罗斯Kogalymavia航空公司周一称，坠机事件不可能是出于机械故障或人为失误。
该客机在埃及西奈半岛坠毁，机上所有乘客和机组人员全部遇难。Kogalymavia航空公司高管Alexander Smirnov称，这一坠机事件只可能是因某些其它“技术原因或具体行动”导致飞机在空中解体，然后直接坠落到地面。
“飞机状况非常良好，”Smirnov在莫斯科举行的记者会中说。“我们排除是机械故障或机组人员人为失误的可能。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。