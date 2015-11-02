坠毁俄罗斯班机所属航空公司排除机械故障或人为失误

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透莫斯科11月2日 - 旗下客机在埃及坠毁的俄罗斯Kogalymavia航空公司周一称，坠机事件不可能是出于机械故障或人为失误。
该客机在埃及西奈半岛坠毁，机上所有乘客和机组人员全部遇难。Kogalymavia航空公司高管Alexander Smirnov称，这一坠机事件只可能是因某些其它“技术原因或具体行动”导致飞机在空中解体，然后直接坠落到地面。
“飞机状况非常良好，”Smirnov在莫斯科举行的记者会中说。“我们排除是机械故障或机组人员人为失误的可能。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”