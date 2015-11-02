坠毁俄罗斯班机所属航空公司排除机械故障或人为失误

路透莫斯科11月2日 - 旗下客机在埃及坠毁的俄罗斯Kogalymavia航空公司周一称，坠机事件不可能是出于机械故障或人为失误。

该客机在埃及西奈半岛坠毁，机上所有乘客和机组人员全部遇难。Kogalymavia航空公司高管Alexander Smirnov称，这一坠机事件只可能是因某些其它“技术原因或具体行动”导致飞机在空中解体，然后直接坠落到地面。

“飞机状况非常良好，”Smirnov在莫斯科举行的记者会中说。“我们排除是机械故障或机组人员人为失误的可能。”（完）