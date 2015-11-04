埃及称没有证据表明俄失事客机空中解体

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透开罗11月3日 （记者 Lin Noueihed） - 埃及民航部周二称，并无证据证实俄罗斯官员有关俄失事客机空中解体的说法。
埃及民航部发言人Mohamed Rahmi证实，失事前未接到客机的求救呼号。这架载有224人的俄罗斯客机周六坠毁在埃及西奈半岛的山区，机上无人生还。
“导航中心没有记录到飞行员求助信号。”他向路透表示。
Rahmi称，调查组周二已返回坠机现场。该调查组由埃及牵头，俄罗斯、空客和爱尔兰派出了专家协助。
Rahmi称，待坠机现场勘查完成后，重点将放在分析黑匣子的内容。
调查委员会消息人士称，黑匣子状况良好，应可提供线索。
Rahmi称，尚无证据表明飞机在空中解体。他说：“这（调查）可能会是个漫长的过程，正在进行中，我们还不能谈论结果。”
但未接到求救呼号、以及飞机残骸散落在大片区域内的事实，令许多专家想到飞机突然解体的可能。目前流传的说法包括导弹攻击、机上炸弹爆炸以及结构性损坏等。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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