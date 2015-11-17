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时事要闻 | 2015年 11月 18日 星期三 07:46 BJT

俄罗斯悬赏5,000万美元追捕坠机事故元凶

路透莫斯科11月17日 - 俄罗斯塔斯通讯社周二报导称，俄罗斯政府将向协助抓获俄坠机事故元凶的人提供5,000万美元奖励。

克里姆林宫周二首次称上月俄罗斯一架客机在埃及坠毁是炸弹所致，誓言将追捕幕后元凶，并加强在叙利亚对伊斯兰武装分子的空袭力度。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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