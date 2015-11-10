特写：俄客机空难事件令埃及旅游业复苏梦破碎

路透埃及沙姆沙伊赫11月9日（记者 Ahmed Aboulenein） - 经历多年的政治动乱后，埃及沙姆沙伊赫（Sharm al-Sheikh）的旅游业再次回暖升温，许多俄罗斯人在这里享受阳光和乐趣，就连当地的沙滩健美操教练说的都是游客所用的语言，而非阿拉伯语或英文。

对于这个红海旅游胜地的居民而言，生活最终开始有了起色，不过那是在俄客机在西奈半岛坠毁之前的事了。被怀疑在失事飞机上安装炸弹的“伊斯兰国”武装分子正在西奈半岛发起叛乱活动。

如今，对于从出租车司机到潜水教练等成千上万的当地埃及人来说，前途黯淡无光。这些人曾蜂拥来到沙姆沙伊赫找工作。一家旅游公司的高管预测，如今在节假日期间可能不得不提供最高50%的折扣。

“我在沙姆（沙伊赫）工作三年了，这是我第一次看到这里如此的空荡荡。”在沙姆沙伊赫中心地带纳马湾（Naama Bay）经营着一家咖啡馆的Ahmed Rabie说道。这家咖啡馆的椅子都倒放在桌子上，店里空无一人。

“这个时候，所有的这些咖啡馆和餐馆本该全都是人。”

除了经营成本以外，Rabie每月还得为咖啡馆支付3万埃及镑（3,700美元）的租金。

Rabie对路透称，西方国家政府称俄客机可能是被炸弹击落，并且暂停了飞往沙姆沙伊赫的航班，俄罗斯也跟随暂停飞往该地的航班，受此影响许多小店铺纷纷关店歇业。

“我们再等两三天看看情况，如果还是这样，我们也会关店离开的。”他说道。

旅游价格低，有套票优惠，而且酒店房间充裕，令沙姆沙伊赫成为埃及吸引游客回归努力背后的生力军。

这里开始热闹了起来。

然后就发生了俄客机空难事件，“伊斯兰国”还宣称为这起事件负责。这让民众立即感到忧虑不安，他们深切地意识到旅游业在此类事件面前是多么的不堪一击。

1997年11月，伊斯兰武装分子在埃及卢克索城内的哈特谢普苏特女王神庙发动袭击，造成58名游客和四名埃及人死亡。

次年1月和2月，游客数量较之前一年下降近60%。此后，该国的旅游业明显逆转复苏，但也是耗时数年。

**无形之手**

去年，埃及接待游客990万人次，远低于2010年的1,470万。2011年“阿拉伯之春”爆发，中东地区局势陷入动荡之中。

旅游收入可能锐减，让许多人急于想知道这场突如其来的空难的原因。与此同时，也有一些人持逃避态度。

“这背后有无形的外力因素。”从事游猎业务的Mohamed Abdelaziz说。

“埃及处于战略位置，他国对此怀有恶意。沙姆（沙伊赫）非常安全，为了确保这里对所有客人都是安全的，警察有时甚至对我们都不公平。”

受访的许多游客也认为沙姆沙伊赫是安全的。问题的症结在于机场的安保，而非这个旅游胜地本身。

“听到这起空难时，我个人为作为旅游胜地的沙姆沙伊赫感到惋惜。我来过这里14次，从未遇到麻烦”。英国游客Vini Kneale说。（完）