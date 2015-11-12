俄坠机事故冲击埃及红海度假胜地，塞西到访给当地打气

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透沙姆沙伊赫11月12日 - 埃及总统塞西周三访问红海度假胜地沙姆沙伊赫时宣称，“沙姆沙伊赫的灯光不会熄灭”。许多外国航空公司因俄罗斯客机坠毁事故暂停飞往该地的航班，当地旅游业因此遭遇冲击。
塞西称，他的访问是向沙姆沙伊赫和埃及另一个红海度假胜地赫尔格达的投资者和企业发出支持讯息。但就在塞西讲话之际，许多人在附近一家酒店门外抗议裁员。
埃及称，因俄罗斯和英国暂停飞往沙姆沙伊赫的航班，埃及每月将损失2.8亿美元，该地三分之二的外国游客为俄罗斯人和英国人。
数以千计的俄罗斯和英国游客已离开沙姆沙伊赫，欧洲其他多个国家也在坠机事故之后暂停了飞往该地的航班。
“有我们在，沙姆沙伊赫或赫尔格达的灯光就不会熄灭，”塞西向记者们表示。“我们将支持他们应对当前的处境。”
埃及的旅游业收入是该国重要的外汇来源。2011年动乱之后，多年的政治动荡让埃及的外汇储备急剧下降。
埃及去年有近1,000万游客，远少于2010年的1,470万。埃及官员原本期望今年游客数量能出现一定增长，但红海冬季度假高峰刚开始就遭遇坠机事故，这种期望或要落空。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”