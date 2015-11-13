美国NTSB及FBI称未被邀请参加俄客机空难事件的调查

路透华盛顿11月12日（记者 Mark Hosenball） - 美国国家运输安全委员会（NTSB）及美国联邦调查局（FBI）的官员周四称，他们均未被邀请参加埃及牵头的俄客机空难事件的调查。

FBI的代表称，FBI已表示愿向埃及和俄罗斯的空难调查人员提供司法鉴定援助及其它调查方面的帮助，但截止周四他们的提议还未被接受。

NTSB发言人称，该委员会过去几天一直以非正式的形式向埃及的空难调查人员提供技术方面的咨询。埃及调查人员咨询的部分问题与飞机引擎有关。

但该发言人称，埃及相关机构与美国方面没有达成让NTSB正式参加这起空难事件调查的正式协议，而且也不会很快达成此类协议。

该发言人还称，NTSB仅向埃及提供了援助，原因是飞机坠毁在埃及，而且埃及方面牵头进行调查。没有NTSB的人员在埃及提供帮助。

许多美欧调查人员认为，客机是因炸弹而坠毁，但也未排除机械故障及其它可能的原因。

美国现任及前任官员称，俄罗斯及埃及可能都不想与美国专家分享空难调查数据及结果。（完）