西联汇款从埃及向中国的转账额度受到限制--消息人士

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透开罗1月12日 - 银行业及西联汇款在埃及的消息人士称，近几周从埃及通过西联汇款向中国转账的额度受到限制，此举旨在阻止进口商规避埃及各银行实施的资本管控措施，以应对美元短缺问题。
这是埃及采取的最新限制措施，目的是应对为进口提供资金支持所需的硬通货短缺的问题。
埃及央行控制美元供应，优先为必需品进口筹集美元。
两名银行消息人士及两名西联汇款在埃及的消息人士周二称，目前客户一天从埃及通过西联汇款向中国的转账额度不得超过3,000美元，之前的限额约为7,000美元。
西联汇款埃及总公司的电话无人接听。西联汇款在埃及通过Arab African International Bank和Bank of Alexandria提供转账服务。
“（西联汇款）与两家银行有协议，该公司将每日向中国的美元转账额从约7,000美元调降为3,000美元，目的是降低对埃及的任意进口。”一位银行消息人士称。
“提供转账服务并收取手续费符合银行的利益，但他们发现向中国的转账被用来进口商品，而且并非正规的转账。”
该消息人士称，从埃及通过西联汇款向其他国家的转账限额仍为约7,000美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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