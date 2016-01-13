西联汇款从埃及向中国的转账额度受到限制--消息人士

路透开罗1月12日 - 银行业及西联汇款在埃及的消息人士称，近几周从埃及通过西联汇款向中国转账的额度受到限制，此举旨在阻止进口商规避埃及各银行实施的资本管控措施，以应对美元短缺问题。

这是埃及采取的最新限制措施，目的是应对为进口提供资金支持所需的硬通货短缺的问题。

埃及央行控制美元供应，优先为必需品进口筹集美元。

两名银行消息人士及两名西联汇款在埃及的消息人士周二称，目前客户一天从埃及通过西联汇款向中国的转账额度不得超过3,000美元，之前的限额约为7,000美元。

西联汇款埃及总公司的电话无人接听。西联汇款在埃及通过Arab African International Bank和Bank of Alexandria提供转账服务。

“（西联汇款）与两家银行有协议，该公司将每日向中国的美元转账额从约7,000美元调降为3,000美元，目的是降低对埃及的任意进口。”一位银行消息人士称。

“提供转账服务并收取手续费符合银行的利益，但他们发现向中国的转账被用来进口商品，而且并非正规的转账。”

该消息人士称，从埃及通过西联汇款向其他国家的转账限额仍为约7,000美元。（完）