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时事要闻 | 2017年 6月 5日 星期一 11:39 BJT

埃及宣布对所有卡塔尔运输工具关闭领空和港口

路透开罗6月5日 - 埃及外交部周一发布声明，宣布针对所有卡塔尔运输工具关闭领空与港口，以保护本国安全。

埃及国家通讯社此前报导称，埃及与卡塔尔断交，指责卡塔尔支持“恐怖主义”组织，其中包括穆斯林兄弟会。(完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)

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