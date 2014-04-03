埃及一法院判决大规模死刑 潘基文向埃方表达强烈担忧

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透联合国4月2日 -埃及一法院判处超过500人死刑，另外埃方还扣押了三名记者，为此联合国秘书长潘基文周三向埃及表达了他的强烈担忧。
潘基文在布鲁塞尔举行的欧盟-非洲峰会间隙与埃及外长法赫米（Nabil Fahmy）进行了会面。
潘基文的媒体办公室在声明中称：“秘书长向埃及外长转达了针对大规模死刑判决和扣押记者行为的强烈担忧。”
上月，埃及Minya省一个法院判处529名前总统穆尔西所属的穆斯林兄弟会支持者死刑，引发西方国家政府和人权组织的强烈谴责。
2月，埃及对卡塔尔Al Jazeera电视台的三名记者进行了审判，指控这三人帮助穆兄会成员。人权组织指责此举违反言论自由。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）