埃及官媒称当局决定解散穆斯林兄弟会

路透开罗9月6日 - 埃及官方报纸Al-Akhbar周五报道称，军方支持的政府决定解散穆斯林兄弟会。

3月，穆斯林兄弟会因面临该组织没有合法地位的诉讼而注册为非政府组织（NGO），上述决定即针对该注册NGO。

这是对前总统穆尔西所在的穆斯林兄弟会最具象征意义的法律打击。

“部长的决定已经作出，下周初将在记者会上公布。”报道援引社会团结部发言人Hany Mahana的话称。

报道指出，社会团结部部长Ahmed el-Boraie作出解散穆斯林兄弟会的决定系因有人指控该组织利用其总部储藏和使用武器及爆炸物。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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