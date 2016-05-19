埃及军方曾收到失联客机发出的求救信号

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透开罗5月19日 - 埃及民航部管理人士在声明中称，埃及武装部队救援部队报告，曾于当地时间凌晨04:26(0226GMT)收到埃航失联客机发出的求救信号。
根据埃及航空提供的信息，这架空客320客机在大约在这两小时之前(当地时间02:30)从埃及领空失联，失联地点距离埃及海岸线大约280公里(165英里)。该航班原定凌晨03:15着陆。
有关求救信号的种类，没有进一步详细信息。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。