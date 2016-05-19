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时事要闻 | 2016年 5月 19日 星期四 14:58 BJT

埃及军方曾收到失联客机发出的求救信号

路透开罗5月19日 - 埃及民航部管理人士在声明中称，埃及武装部队救援部队报告，曾于当地时间凌晨04:26(0226GMT)收到埃航失联客机发出的求救信号。

根据埃及航空提供的信息，这架空客320客机在大约在这两小时之前(当地时间02:30)从埃及领空失联，失联地点距离埃及海岸线大约280公里(165英里)。该航班原定凌晨03:15着陆。

有关求救信号的种类，没有进一步详细信息。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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