中东金融: 卡塔尔再度向埃及提供25亿美元紧急援助以提振埃及镑

路透开罗1月8日 - 卡塔尔(卡达)周二宣布,已进一步向埃及政府提供20亿美元贷款和5亿美元直接援助,帮助该国控制货币危机.

政治冲突导致最近几周投资者急于将埃及镑兑换成美元,埃及镑/美元 即跌至纪录低位,埃及的外汇储备也降至危险水平.

埃及政府表示,预计国际货币基金组织(IMF)技术委员会将在未来两到三周的时间内访问开罗,恢复48亿美元贷款谈判,抑制该国的国际收支差额和预算赤字.

卡塔尔首相Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani对记者谈及两年前埃及动乱以来卡塔尔对其提供的援助时称,"最初有一个计划,规模为25亿美元,其中5亿美元是拨款,20亿美元是存款."

"我们讨论再将一笔存款转为拨款,拨款总额将达10亿美元,并把存款的数额翻倍,达到40亿美元左右."他在会晤埃及总统穆尔西后谈到新的援助问题.

他补充说,卡塔尔向埃及央行新提供的拨款和存款都已到位."正在与技术方面的人员讨论存款的一些最终细节,但金额就是这样的."他说.

IMF总裁拉加德表示,埃及政府必须向人民大力推荐48亿美元的贷款协议,说明这份协议可以让埃及向稳定经济前进一步.

埃及央行在最近的一系列外汇标售中抛出6,000万美元,希望控制货币危机,但随后埃及镑/美元周二仍走软至6.48左右的纪录低点.

自12月30日以来,埃及镑/美元在银行间市场下挫了4.6%,央行共计标售了4.2亿美元.(完)