穆斯林兄弟会声称赢得埃及总统选举

路透开罗6月18日电（记者 Marwa Awad/Yasmine Saleh）---埃及穆斯林兄弟会周一称，其候选人穆尔西赢得埃及首次自由总统选举。但是埃及军方此前一天夜里的迅速法律行动表明军方目前计划继续掌权。

选举委员会一名消息人士对路透表示，计算了大多数的选票後，在美国接受过教育的工程师穆尔西领先前空军将领沙菲克。但是计票结果还未正式结束。

埃及武装部队最高委员会在周日为期两天的投票结束後发布了一个法令，对总统的权力进行了严格的限制。大选前夕，武装部队最高委员会解散了议会。

自由派和伊斯兰反对派指责“军方的政变”。“军队将权力移交给军队”成为独立报纸《al-Masry al-Youm》的头条。

但穆斯林兄弟会仍在街上庆祝胜利。“感谢上帝，引领埃及人民走上自由和民主的道路，团结埃及人民走向更好的未来，”穆尔西在胜利演讲中说道。

沙菲克的一名助手拒绝承认失败，指责穆尔西“劫持选举”。

但是选举委员会的那名消息人士对路透表示：“穆尔西竞选团队在网站上公布的投票结果显示穆尔西处於领先地位，这与选举委员会的计票结果大体一致。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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