埃及政府可能在国会选举前先进行总统大选--消息人士

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透开罗12月30日 -两名官员周一表示，埃及政府料将在国会选举之前先举行总统大选，这份重新布局的政治计划或将令埃及军方领导人阿卜杜勒·法塔赫·塞西(Abdel Fattah al-Sisi)将军成为国家元首。
军方在7月推翻穆尔西政权后公布的政治举措是先举行国会选举。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)