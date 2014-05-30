埃及前军方领导人塞西赢得大选

路透开罗5月29日 （记者 Stephen Kalin/Maggie Fick） - 埃及军方前领导人塞西周四以压倒性优势在总统选举中胜出，但由于投票率较低，这可能影响他施展拳脚改善经济并镇压伊斯兰反叛力量。

司法消息人士称，为期三天的投票结束，大多数计票工作已经完成，塞西的得票率为93.3%。塞西的唯一竞争对手、左翼派政客Hamdeen Sabahi的得票率为3%，另外有3.7%的投票被宣布无效。

但参加投票的人数不及预期，令塞西的可信度遭质疑。塞西被支持者视为可为埃及带来稳定的英雄。

埃及的街头示威活动三年中已导致两任总统被推翻，在这样一个国家，塞西面临很大风险。

埃及政府称，该国共有5,400万选民，其中约46%参加投票，远远低于塞西上周所呼吁的参加投票人数能达4,000万，或约80%。这一数字也低于上任总统穆尔西赢得总统选举时的投票率，当时的投票率约为52%。

路透在投票站的采访显示投票率较低。许多民众表示，由于对政治不感兴趣、反对又一位军人成为总统、不满当局打压年轻人的言论自由、以及伊斯兰人士呼吁抵制选举，选民们没有出门投票。

“这些选举纯属作秀，是一场闹剧，”25岁的MahmoudIbrahim说。“投票率很低，但媒体会向大家说谎，这些都只为了一个人。”Ibrahim没有投票。

美国尚未就塞西在选举中获胜发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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