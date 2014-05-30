埃及前军方领导人塞西赢得大选

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透开罗5月29日 （记者 Stephen Kalin/Maggie Fick） - 埃及军方前领导人塞西周四以压倒性优势在总统选举中胜出，但由于投票率较低，这可能影响他施展拳脚改善经济并镇压伊斯兰反叛力量。
司法消息人士称，为期三天的投票结束，大多数计票工作已经完成，塞西的得票率为93.3%。塞西的唯一竞争对手、左翼派政客Hamdeen Sabahi的得票率为3%，另外有3.7%的投票被宣布无效。
但参加投票的人数不及预期，令塞西的可信度遭质疑。塞西被支持者视为可为埃及带来稳定的英雄。
埃及的街头示威活动三年中已导致两任总统被推翻，在这样一个国家，塞西面临很大风险。
埃及政府称，该国共有5,400万选民，其中约46%参加投票，远远低于塞西上周所呼吁的参加投票人数能达4,000万，或约80%。这一数字也低于上任总统穆尔西赢得总统选举时的投票率，当时的投票率约为52%。
路透在投票站的采访显示投票率较低。许多民众表示，由于对政治不感兴趣、反对又一位军人成为总统、不满当局打压年轻人的言论自由、以及伊斯兰人士呼吁抵制选举，选民们没有出门投票。
“这些选举纯属作秀，是一场闹剧，”25岁的MahmoudIbrahim说。“投票率很低，但媒体会向大家说谎，这些都只为了一个人。”Ibrahim没有投票。
美国尚未就塞西在选举中获胜发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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