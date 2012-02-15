埃及将於5月底进行总统选举--报载

路透开罗2月15日电---埃及国有《金字塔报》（al-Ahram）周三援引一名政府部长的话称，该国在穆巴拉克於一年前被推翻後的首次总统选举，将於5月底进行。

军方领袖去年2月接权，随後街头抗议不断，民众要求军方按照其自身设定的最後期限，於6月底前将政权移交给平民政府。

埃及官员本月稍早宣布，3月10日起将接受总统竞选提名，表明军方的交权计划比原定加快一个月左右。

埃及议会事务及地方发展部部长阿提亚（Mohamed Attia）告诉《金字塔报》，大选将於5月底进行，候选人有三周时间宣布参选，45天为竞选造势。多数候选人已开始进行非正式竞选造势。

司法选举委员会是唯一有权设立选举日期的机构。

根据去年公民投票通过的新规，埃及总统任期将限定为四年一届，只能连任一次。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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