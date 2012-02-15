埃及将於5月底进行总统选举--报载

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透开罗2月15日电---埃及国有《金字塔报》（al-Ahram）周三援引一名政府部长的话称，该国在穆巴拉克於一年前被推翻後的首次总统选举，将於5月底进行。
军方领袖去年2月接权，随後街头抗议不断，民众要求军方按照其自身设定的最後期限，於6月底前将政权移交给平民政府。
埃及官员本月稍早宣布，3月10日起将接受总统竞选提名，表明军方的交权计划比原定加快一个月左右。
埃及议会事务及地方发展部部长阿提亚（Mohamed Attia）告诉《金字塔报》，大选将於5月底进行，候选人有三周时间宣布参选，45天为竞选造势。多数候选人已开始进行非正式竞选造势。
司法选举委员会是唯一有权设立选举日期的机构。
根据去年公民投票通过的新规，埃及总统任期将限定为四年一届，只能连任一次。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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