穆尔西：从囚徒走上埃及总统宝座

路透开罗6月24日电（记者 Tom Perry）---在一年半前来看，这场命运的逆转完全不可思议：一名被穆巴拉克囚禁的伊斯兰主义者，取代他而成为埃及总统，而埃及的大选投票对埃及和整个中东地区产生历史影响。

穆斯林兄弟会的穆尔西将无法享受穆巴拉克曾经掌握的那种现代法老式的大权，这种权力已受到军方的遏制，他们将决定穆尔西在政府内可以做什麽。

不过，这位曾在美国接受教育的前工程师在埃及首次自由选举中取得的胜利，还是打破了由军方将领主导埃及的传统。自60年前埃及军官组织推翻该国君主政体以来，每位国家领导人都由军方安排。

现年60岁的穆尔西承诺按照温和的、现代化的的计划，带领埃及进入一个崭新的民主时代，让透明政府取代专制，尊重人权，并复兴埃及长期下滑的国家财富。穆尔西还承诺，他将引领一场“伊斯兰基础上的埃及复兴”。

不过戴着眼镜的穆尔西却散发出一些“黑马总统”的味道：他只是在穆斯林兄弟会的优先候选人沙特尔（Khairat al-Shater）失去候选资格後，在最後一刻被推到总统竞选活动台前。

拥有美国南加州大学博士学位的穆尔西风格严谨正式。他一直认为自己是总统竞选中不情愿的後来者，称害怕面临“审判日”是他参加竞选的一个原因。他还努力摆脱作为穆斯林兄弟会“备胎”的标签。

入主埃及总统办公室後，他将在多大程度上脱离穆斯林兄弟会其他领导人的影响而独立行动，仍是一个疑问。他的竞选宣言就是由兄弟会的政策制定者起草。他此前的竞争对手沙特尔将扮演的角色，也是埃及一大辩论焦点。

埃及大选投票结束後，穆尔西在他位於开罗的竞选总部称：“我将公平对待每一个人，成为埃及人民的公仆。”负责监督投票过程、成立于穆巴拉克时代的最高总统选举委员会一周後确认他的获胜。

不过很多埃及人，尤其是少数派的基督徒，对穆尔西仍心存疑虑，特别是对他所代表的组织。

反穆斯林兄弟会的情绪，在媒体的敌意以及该组织某些政策的助推下，近几周迅速高涨。

**国家分化**

在总统选举中被穆尔西打败的前将领沙菲克的得票率与他几近持平，这意味着，埃及根本不会团结在穆斯林兄弟会的周围。在5月第一轮投票中，穆尔西的得票率不到25%。

沙菲克曾担任穆巴拉克政府的最後一任总理，他在竞选中如此接近胜利的事实，被外界认为是穆斯林兄弟会失败的一个标志。穆斯林兄弟会将其自身描绘为遭遇敌人精心策划打击的受害者。

穆尔西曾表示，穆斯林兄弟会掌管埃及政权，并不意味着该国将是政教合一政体。

在电视采访中，记者追问穆尔西要求他说明伊斯兰主义者掌权对於红海海滩上穿着比基尼的人来说意味着什麽，对埃及旅游业意味着什麽，他并未给出明确回答。

他称，此类问题“很边缘、很肤浅，仅影响非常有限的地方”，并表示在制定所有的法律草案时，将咨询各行专家。

穆尔西早年虽然不属於身陷囹圄多年的人士，但也曾不止一次被穆巴拉克政府的安全人员关押。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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