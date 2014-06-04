塞西赢得埃及总统选举近97%选票

美国副总统彭斯称将与中日韩找出应对朝鲜的和平方案
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。
路透开罗6月3日（记者Yasmine Saleh/Stephen Kalin） - 埃及选举委员会周二称塞西（Abdel Fattahal-Sisi）在上周的总统选举中赢得了96.91%的选票，这证实塞西在选举中获得了压倒性胜利。
但此次投票率仅约为47%，因此塞西赢得的选票远低于其之前希望的4,000万张选票。
此次选举投票率低于预期，令人质疑塞西是否能持续受欢迎，他还面临重振经济、减除贫困和防止进一步政治危机等重大挑战。
塞西在总统选举后的首次讲话中，承诺将带给埃及人民更光明的未来，但未详细阐述要如何做到这点。目前他只是坚持称，通过努力，将根治埃及的痼疾。
塞西将未来比作一张“空白页”，称要用面包、自由、人类尊严和社会公平去填满这张“空白页”。
虽然许多埃及人将塞西奉为偶像，但在埃及通过严苛限制抗议的立法并拘押活动人士后，塞西的群众基础已开始出现裂缝。
批评人士认为塞西将成为又一个铁腕统治的政治强人，称他将保护军方利益，打压异见的方式将与之前的强权领导人如出一辙。塞西则承诺称将实现民主。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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