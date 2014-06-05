美国白宫欢迎塞西当选埃及总统

路透华沙6月4日 - 美国周三称，期待在埃及前军方领导人塞西就任总统后与其合作，但对塞西当选时的“限制性政治环境”表示担忧。

埃及选举委员会周二称，塞西（Abdel Fattahal-Sisi）在上周的总统选举中赢得了97%的选票，这证实塞西在选举中获得了压倒性胜利。

白宫声明再次重申了美国对埃及对和平集会和言论自由限制的关切，并敦促埃及政府确保所有埃及人都能享受这些权利。

白宫称，美国对埃及允许国际观察人士参与感到满意。

“埃及今年晚些时候将举行议会选举，我们敦促该国政府考虑观察组织有关改善未来选举管理方法的建议，”白宫声明称。

“我们敦促埃及当选总统及该国政府进行必要的改革，以负责和透明的方式来管理国家，确保每个人都能受到公正对待，展示致力于保护所有埃及人的普世权利的诚意。”

美国总统奥巴马目前正在欧洲访问，他计划未来几日与塞西对话。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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