美国白宫欢迎塞西当选埃及总统

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华沙6月4日 - 美国周三称，期待在埃及前军方领导人塞西就任总统后与其合作，但对塞西当选时的“限制性政治环境”表示担忧。
埃及选举委员会周二称，塞西（Abdel Fattahal-Sisi）在上周的总统选举中赢得了97%的选票，这证实塞西在选举中获得了压倒性胜利。
白宫声明再次重申了美国对埃及对和平集会和言论自由限制的关切，并敦促埃及政府确保所有埃及人都能享受这些权利。
白宫称，美国对埃及允许国际观察人士参与感到满意。
“埃及今年晚些时候将举行议会选举，我们敦促该国政府考虑观察组织有关改善未来选举管理方法的建议，”白宫声明称。
“我们敦促埃及当选总统及该国政府进行必要的改革，以负责和透明的方式来管理国家，确保每个人都能受到公正对待，展示致力于保护所有埃及人的普世权利的诚意。”
美国总统奥巴马目前正在欧洲访问，他计划未来几日与塞西对话。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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