埃及宣布穆兄会为恐怖组织

路透开罗12月25日（记者 Shadia Nasralla） -埃及政府周三加大力度镇压穆斯林兄弟会，正式将其定性为恐怖组织，之前还指控该组织制造了曼苏拉警察局的自杀性爆炸袭击事件。

此举标志着埃及政府对伊斯兰运动的镇压出现明显升级。伊斯兰运动曾使穆尔西在18个月前成为埃及总统，但今年7月其被埃及军方罢黜。

此举令埃及当局有权对属于恐怖组织的任何穆兄会成员进行指控，同时也可对资助该组织或者以“口头或书面形式”宣传该组织的人员提起指控。

“这是当前对峙形势的转折点。这是政府将穆斯林兄弟会重返政治舞台的所有大门均关闭的重要工具，”华盛顿一位专家Khalilal-Anani说道。

本周二，埃及北部城市曼苏拉发生警察局受袭事件，穆兄会对这起事件予以谴责。周三早些时候，西奈武装组织Ansar Baytal-Maqdis声称对这起袭击事件负责。这起袭击事件造成16人丧生、约140人受伤。

美国国务院亦对此次袭击予以谴责，但敦促埃及推进“包容性政治进程”。

穆兄会的自由与正义党成员MohamedTouson对埃及《金字塔报》（Al-Ahram）网站表示：“政府这项决定的目的是清洗政敌。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。