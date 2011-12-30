埃及警方突查驻埃国际民主机构

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透开罗12月29日电(记者 Sherine El Madany/Marwa Awad)---埃及检察官和警察周四突击查抄了17家国际民主、人权机构驻埃及的办事处，其中包括美国赞助的多家机构。
美国国务院表示，突查举动"与我们多年来的双边合作不一致"，并暗示如果突查行动继续下去，美国可能重新考虑提供给埃及的13亿美元军事援助。德国表示将传召埃及驻德国大使。
作为今年2月推翻前总统穆巴拉克统治的抗议活动的幕後推动力量，埃及国内社会组织提高了对埃及军队"暴力镇压"抗议活动的批评声调，并益发要求迅速将权力移交给民选政府。
埃及官方的中东通讯社(MENA)表示，这些组织只是政府针对类似接受外国资助机构的部分调查对象。
一名安全部门的消息人士及被突查组织的多名职员表示，被突查的组织包括总部位於美国的国际共和研究所(IRI)和美国国际民主研究院(NDI)驻埃及办事处。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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