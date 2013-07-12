埃及政局变化或标志着中东格局洗牌

路透利雅得/多哈7月11日 - 沙特阿拉伯、阿联酋和科威特本周向埃及提供120亿美元的援助，表明这些国家对埃及军方推翻总统穆尔西的欣喜态度。

这也标志着海湾国家的格局重新洗牌。除卡塔尔外，该地区多数国家认为“阿拉伯之春”运动破坏地区稳定，担心穆斯林兄弟会将利用其在埃及的统治，推动大刀阔斧的伊斯兰运动。

卡塔尔过去则通过支持穆斯林兄弟会，来提升自身在中东的影响力，在穆斯林兄弟会当权时向埃及提供了70亿美元的援助。

美国驻沙特前大使乔丹（RobertJordan）说：“我估计卡塔尔的立场会有所退缩。他们对穆斯林兄弟会的热情可能已有所减退，他们的立场可能会向沙特靠近。”

沙特对此前始于埃及和突尼斯、后来波及巴林、也门等国的“阿拉伯之春”尤其感到不安。

近年来沙特和卡塔尔在对伊斯兰组织的态度上分歧严重，但现在看来争议暂时会告一段落。

多哈内部人士称，现在要判断卡塔尔对埃及政局的态度还为时过早，但卡塔尔新任君主可能考虑减少对穆斯林兄弟会的支持，淡化在地区事务中的角色。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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