埃及政局变化或标志着中东格局洗牌

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得/多哈7月11日 - 沙特阿拉伯、阿联酋和科威特本周向埃及提供120亿美元的援助，表明这些国家对埃及军方推翻总统穆尔西的欣喜态度。
这也标志着海湾国家的格局重新洗牌。除卡塔尔外，该地区多数国家认为“阿拉伯之春”运动破坏地区稳定，担心穆斯林兄弟会将利用其在埃及的统治，推动大刀阔斧的伊斯兰运动。
卡塔尔过去则通过支持穆斯林兄弟会，来提升自身在中东的影响力，在穆斯林兄弟会当权时向埃及提供了70亿美元的援助。
美国驻沙特前大使乔丹（Robert Jordan）说：“我估计卡塔尔的立场会有所退缩。他们对穆斯林兄弟会的热情可能已有所减退，他们的立场可能会向沙特靠近。”
沙特对此前始于埃及和突尼斯、后来波及巴林、也门等国的“阿拉伯之春”尤其感到不安。
近年来沙特和卡塔尔在对伊斯兰组织的态度上分歧严重，但现在看来争议暂时会告一段落。
多哈内部人士称，现在要判断卡塔尔对埃及政局的态度还为时过早，但卡塔尔新任君主可能考虑减少对穆斯林兄弟会的支持，淡化在地区事务中的角色。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)