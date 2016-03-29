埃及官员称仍有七人留在被劫持客机上

路透开罗3月29日 - 埃及民航部部长Sherif Fathy指出，还有七人留在被劫持的埃及航空客机上，其中包括三名乘客。这架客机周二被劫持转往塞浦路斯。

Sherif Fathy表示，劫持者目前为止并未提出任何具体要求，Sherif Fathy不愿提供滞留机上乘客的国籍资料。

他拒绝透露劫机者的身份。埃及国家电视台之前称一名乘客为劫机者，但他的同事随后向路透表示，这位乘客是受害者之一。