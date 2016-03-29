埃及官员称仍有七人留在被劫持客机上

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透开罗3月29日 - 埃及民航部部长Sherif Fathy指出，还有七人留在被劫持的埃及航空客机上，其中包括三名乘客。这架客机周二被劫持转往塞浦路斯。
Sherif Fathy表示，劫持者目前为止并未提出任何具体要求，Sherif Fathy不愿提供滞留机上乘客的国籍资料。
他拒绝透露劫机者的身份。埃及国家电视台之前称一名乘客为劫机者，但他的同事随后向路透表示，这位乘客是受害者之一。
埃及正派遣一架飞机前往塞浦路斯接送滞留乘客，其中一些乘客从亚历山大飞往开罗转乘飞往国外的航班。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英；审校 艾茂林)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。