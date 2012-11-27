埃及反对派将举行抗议 要求总统废止扩权令

路透开罗11月27日电（记者 Edmund Blair/Yasmine Saleh）---埃及反对总统穆尔西的人士周二将举行抗议活动，要求穆尔西废止总统扩权令。埃及重新陷入危机，暴力活动再次出现于开罗街头。

穆尔西上周签署法令，规定在新议会被选举出来以前，任何方面不得更改他所做出的决定。这一举动使穆尔西被指给予自身现代法老的权力。

他周一试图缓解法令引起的紧张，同意最高司法委员会高级法官所提出的建议，即同意限制总统决定免受法庭质疑的范围。

但是在解放广场扎营的抗议者称，他们不会离开广场，除非上述法令被完全废止。

“我们出来是要完全取消宪法声明，”34岁的Mohamed Fadel在解放广场中心搭起来的帐篷间说道。

过去，穆尔西的支持者和反对者在抗议活动中曾爆发暴力事件。但是，助穆尔西在今年总统选举中获胜的穆斯林兄弟会取消了他们原计划周二在开罗举行的抗议。

这是穆尔西6月当选总统以来埃及遭遇的最大危机，暴露出埃及伊斯兰教徒与他们的反对者之间深深的分歧。埃及上周与国际货币基金组织达成48亿美元贷款的初步协议，预示着该国经济显露复苏势头，但危机又让复苏受到威胁。

埃及反对运动组织人民潮流（Popular Current）发言人Mona Amer称，周二的抗议将继续。“我们要求取消这一法令，但这并未实现，”她说。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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