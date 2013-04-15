非洲金融：埃及与IMF贷款条款协商止步不前，本轮谈判料难达成协议

路透开罗4月14日 - 埃及外交人士周日表示，埃及在国际货币基金组织(IMF)48亿美元贷款的条款上陷入僵局，IMF代表团在开罗停留期间不太可能达成协议。

他们说，IMF代表团在经过近两周的协商后，周二将离开，本周IMF在华盛顿召开部长级会议的间隙，协商可能继续。

在埃及2011年推翻前总统穆巴拉克的统治、艰难地向民主过渡过程中，IMF的计划可以帮助埃及经济企稳。IMF援助计划可带进至多150亿美元援助和投资，帮助改善埃及低迷的企业环境。

但外交人士和政界人士表示，总统穆尔西(Mohamed Mursi)尚未同意IMF要求的加税和削减补贴举措。去年埃及政府曾与IMF达成原则性协议，但两周后，便因加税及削减补贴而促使穆尔西在12月暂停实施。

埃及总统办公室发言人拒绝评论穆尔西是否已同意接受协议。

西方一位外交人士称，埃及上周从卡塔尔和利比亚获得50亿美元融资援助后，对于完成IMF协商已经不再感觉那么迫切。(完)