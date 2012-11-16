埃及总统谴责以色列空袭加沙

埃及总统穆尔西周四谴责以色列空袭加沙，称这是不可接受的侵略行为，并派该国总理前往加沙访问，以示对巴勒斯坦的支持。埃及已召回该国驻以色列大使，并呼吁联合国安理会制止以色列与巴勒斯坦冲突。图为埃及总统穆尔西。路透