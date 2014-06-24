澳大利亚籍记者埃及获刑 澳外长召见埃及外交官

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透悉尼6月24日（记者 Matt Siegel） - 埃及法庭周一判处三名半岛电视台记者每人七年监禁，其中一人是澳大利亚籍，澳大利亚当局周二为此召见一名埃及外交官。
包括澳大利亚籍记者Peter Greste在内的三人被指控协助现已被埃及当局取缔的穆兄会，但三人均对指控予以否认。
澳大利亚外长毕晓普（Julie Bishop）的发言人称，毕晓普已召见埃及副大使，继续对埃及方面的宣判“表达失望”。埃及驻澳大利亚大使目前人在开罗。
埃及当局称，外界对埃及判决的谴责是“干涉内政”。
尽管澳大利亚国内舆论激愤，澳大利亚总理阿博特（TonyAbbott）周二的表态则相对审慎，较该国政府最初的反应有所软化。
阿博特在堪培拉对记者说：“我知道，在法庭走完程序后，还有总统作为的空间，譬如总统特许从宽或总统特赦等等，所以我现在不批评（埃及）政府。”
“我们不想进行于事无补的‘扩音器外交’，这样对Peter Greste没任何好处，对其他两位半岛电视台记者也没好处。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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